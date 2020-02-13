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Политика

11:43

Законопроект о "гаражной амнистии" внесли в правительство России

власть политика

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Проект федерального закона, посвященного урегулированию вопросов приобретения прав на гаражи и земельные участки, внесли Минэкономразвития и Росреестр в правительство России, сообщает ТАСС.

Считается, что введение закона облегчит процедуру оформления подобных объектов, поскольку в законодательстве появится определение "гараж".

"Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше", – сообщили в пресс-службе Росреестра.

В законопроекте закрепляется перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. В частности, среди них фигурируют материалы технической инвентаризации, а также те, которые подтверждают внесение оплаты за эксплуатацию гаража.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 миллиона автовладельцам. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.

Ранее сообщили, что компенсацию за снос гаража планируют увеличить. В настоящий момент выплаты составляют от 150 до 300 тысяч рублей. Гараж сносят в случае, если он установлен на месте строительства новой дороги, станции метро или поликлиники.

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