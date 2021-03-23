Госдума приняла закон о "гаражной амнистии"

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о "гаражной амнистии", направленный на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок регистрации.
Согласно документу, собственники капитальных гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года), имеют право на безвозмездное предоставление в собственность земельных участков, на которых они расположены. Такое правило распространяется и на гаражи, расположенные в гаражных и гаражно-строительных кооперативах.
Под действие закона подпадают также металлические некапитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, если земельный участок был выделен гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей.
В отношении таких объектов будет действовать упрощенный порядок оформления прав на земельные участки, причем воспользоваться им смогут наследники и собственники, купившие гараж и первоначального владельца.
Кроме того, "гаражная амнистия" закрепляет за инвалидами приоритетное право на использование земельного участка под гараж или стоянку для их автомобилей вблизи места жительства.
Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года. Срок действия "гаражной амнистии" продлится пять лет, до 1 сентября 2026 года. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Ранее сообщалось, что под действие "гаражной амнистии" подпадают почти 3,5 миллиона человек, которые владеют гаражами и землей под ними более 16 лет. Чтобы официально зарегистрировать право собственности на гараж, человек должен будет подтвердить факт владения им любыми документами, обратившись в муниципальные органы или МФЦ.
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