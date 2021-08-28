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Россиянам рассказали о новых законах, которые вступят в силу в сентябре.
В частности, с 1 сентября будут оплачиваться по-новому больные по уходу за ребенком до 8 лет: размер пособия больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100 процентов от среднего заработка. Как написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, это последовательный шаг по поддержке семей с детьми.
Второе важное изменение – закон о "гаражной амнистии". Теперь россияне смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи.
"Это справедливое решение", – заметил политик, добавив, что оно касается более чем 3,5 миллиона человек.
Кроме того, с сентября в России появится единый регулятор азартных игр, который призван выявлять незаконных букмекеров, в том числе в Сети, и направлять сведения о них силовикам. Организовывать азартные игры теперь будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.
Другой закон касается выплат по исполнительному производству – работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.
Также автомобилисты смогут обжаловать штрафы, которые зафиксировали дорожные камеры, через портал "Госуслуг", а у студентов будет возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять учебный профиль после второго курса и переходить на другие факультеты.
Среди прочего – несетевым аптекам разрешат продавать лекарства на маркетплейсах, а инвалиды смогут получить электронный сертификат для покупки технических средств реабилитации.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, согласно которому материнский капитал сможет получить отец.
По действующим правилам на материнский капитал могут претендовать только семьи, в которых оба супруга являются родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью. Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, то получить материнский капитал было нельзя.
Нововведение коснется мужчин, которые являются единственными родителями вторых детей, рожденных после 1 января 2007 года, или первых детей, рожденных после 1 января 2020 года.
В России с 1 января 2021 года вырос размер выплат в составе материнского капитала. Рост составляет 3,7%, что для первого ребенка равняется 483,8 тысячи рублей, а для второго – 639,4 тысячи рублей.
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