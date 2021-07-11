Юрист назвал причины отказа в материнском капитале

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Если заявитель предоставил неверные сведения о детях, как правило, в выплате маткапитала откажут. Об этом рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Кроме того, подчеркнул эксперт, предоставление неверных сведений о составе семьи грозит уголовным наказанием на срок до десяти лет лишения свободы. Откажут в сертификате также тем, кто не имеет прав на получение данной выплаты или эти права были прекращены.

"При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат – неделимое при разводе имущество", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Помимо этого, отменить действие сертификата могут из-за умышленных преступлений против ребенка, при лишении родительских прав и отмены усыновления.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести "многодетный" капитал в размере 100 тысяч рублей. Их она предлагает выплачивать каждый год до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза.