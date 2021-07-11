Юрист назвал причины отказа в материнском капитале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Если заявитель предоставил неверные сведения о детях, как правило, в выплате маткапитала откажут. Об этом рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
Кроме того, подчеркнул эксперт, предоставление неверных сведений о составе семьи грозит уголовным наказанием на срок до десяти лет лишения свободы. Откажут в сертификате также тем, кто не имеет прав на получение данной выплаты или эти права были прекращены.
"При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат – неделимое при разводе имущество", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Помимо этого, отменить действие сертификата могут из-за умышленных преступлений против ребенка, при лишении родительских прав и отмены усыновления.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести "многодетный" капитал в размере 100 тысяч рублей. Их она предлагает выплачивать каждый год до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: