В РФ предложили расширить применение маткапитала

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России предложили расширить применение материнского капитала. Об этом сообщает газета "Известия".
С инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предложила разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка. Кроме того, Голикова назвала еще одно направление для использования выплаты.
"Разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию", – утверждается в сообщении.
Вице-премьер обратилась с предложением к Владимиру Путину. По данным источников, после согласования планируется выдать Минтруду поручение о подготовке законопроекта.
При этом в самом ведомстве отметили, что на данный момент подобных поручений не поступало.
Ранее сообщалось, что более миллиона российских семей получили в прошлом году сертификаты на материнский капитал. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
В России уже менялись правила использования средств материнского капитала. В частности, речь идет о случаях, когда родители сначала решили направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвали их, чтобы использовать по другим направлениям.
В России изменились правила использования маткапитала
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