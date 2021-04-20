Кабмин РФ упростил доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала

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В России для получателей материнского капитала упростили доступ к рефинансированию ипотеки. Изменения внесло правительство РФ, сообщает RT.

"Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала", – говорится в сообщении.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения, которые были внесены в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Ранее в России поменялись правила использования средств материнского капитала. В частности, речь идет о случаях, когда родители сначала решили направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвали их, чтобы использовать по другим направлениям.