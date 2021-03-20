Правила выхода в отпуск изменились для многодетных родителей

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
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В России вступил в силу новый закон, регламентирующий выход в отпуск для работников, имеющих трех или более детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения внесены в статью 262.2. Трудового кодекса об "Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей".
Согласно новым нормам, сотрудники могут претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Ранее эта возрастная планка была установлена на уровне 12 лет.
В Минтруде напомнили, что по действующему законодательству большинство россиян могут отдыхать 28 дней в году. Некоторые трудовые категории получают дополнительные дни – госслужащие, педагоги, работники вредных или опасных производств и ряд других.
Кроме того, законом разрешен неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам. Его продолжительность и иные условия необходимо обговаривать с работодателем.
Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника в комфортное для него время могут, в частности, получить работники с двумя и более детьми в возрасте до 14 лет. Такое же право есть у сотрудников с ребенком-инвалидом до 18 лет и у одиноких родителей с ребенком до 14 лет, а также у некоторых других льготных категорий.
Ранее в марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, который привязывает размер выплат на детей к размеру доходов семьи. Согласно документу, перечислять будут средства в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.
Пособие на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться по-новому
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