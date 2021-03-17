В ОП предложили создать новую категорию льготников

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением создать в России льготную категорию – "ликвидаторы пандемии коронавируса". Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ, в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", – указал эксперт в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина.
По мнению Петрова, эпидемию можно сравнить с крупной техногенной катастрофой, которой являлся взрыв на Чернобыльской АЭС. Он считает, что те, кто боролся с коронавирусом, могут рассчитывать на льготы, аналогичные преференциям ликвидаторов аварии. К таковым относятся право на дополнительные дни отпуска, санаторно-курортное лечение и иные социальные гарантии.
В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за борьбу с COVID-19. В документе отмечен вклад более 200 медиков в преодоление пандемии.
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