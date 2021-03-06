Путин наградил медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

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Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за борьбу с COVID-19. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Российский лидер наградил более 200 медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне прошлого года. Награды вручаются за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, а также за вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней.

Ранее президент наградил почетной грамотой замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саиду Гаджиеву, замдиректора Центра медицинской инспекции департамента здравоохранения Москвы Ольгу Гавриленко и начальника отдела Диагностического центра департамента здравоохранения Москвы Елену Григоренко.

Кроме того, в числе награжденных – начальник отдела Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Денис Ким.

