Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин назвал условие окончательной победы над COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ выступил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

"Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, в России еще есть проблемы в области борьбы с COVID-19, однако многие вопросы удалось решить эффективнее, чем за рубежом.

Как заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин, в РФ пандемия коронавируса может завершиться к августу 2021 года. Специалист сослался на формирование коллективного иммунитета у большого числа граждан страны.

В России за последние сутки выявили 11 385 новых случаев COVID-19. Всего в стране с момента начала пандемии подтвердили 4 290 135 случаев коронавируса.

