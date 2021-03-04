Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин назвал условие окончательной победы над COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Президент РФ выступил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
"Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", – подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, в России еще есть проблемы в области борьбы с COVID-19, однако многие вопросы удалось решить эффективнее, чем за рубежом.
Как заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин, в РФ пандемия коронавируса может завершиться к августу 2021 года. Специалист сослался на формирование коллективного иммунитета у большого числа граждан страны.
В России за последние сутки выявили 11 385 новых случаев COVID-19. Всего в стране с момента начала пандемии подтвердили 4 290 135 случаев коронавируса.
Вирусолог прокомментировал третью волну COVID-19 в Европе
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