В России выявили 11 385 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 11 385 новых случаев коронавируса. При этом 1 409 случаев были без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 2 150 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 986, в Московской области – 693, в Нижегородской области – 385, в Воронежской области – 283, в Самарской и Ростовской областях – по 271.

Всего в России зарегистрировали 4 290 135 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Тыве, Магаданской области и Еврейской автономной области.

За сутки в РФ скончались 475 человек, за весь период от коронавируса умерли 87 823 человека.

В России за прошедшие 24 часа выписали 16 123 человека, общее число переболевших COVID-19 – 3 869 857.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету.

