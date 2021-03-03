Мурашко призвал соблюдать меры защиты, чтобы избежать третьей волны коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить защитные маски и соблюдать другие меры безопасности до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, чтобы избежать третьей волны пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
Мурашко подчеркнул, что важно не просто ждать третью волну, а реализовывать комплекс мероприятий и проводить вакцинацию, пока не сформирован всеобщий иммунитет.
"Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности", – сказал министр.
По его мнению, коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян сформируется до июня – июля. Он напомнил, что наиболее тяжело коронавирус переносят лица старше 60 лет, поэтому они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации. Министр также сообщил, что производство вакцин в стране развивается.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.
В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету. Он пояснил, что Москва является первым регионом, включившимся в эпидемический процесс.
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