Размер выплаты на детей будет зависеть от дохода семьи – указ президента

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"В случае если средний доход семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей", – уточняется в тексте документа.

Ежемесячная выплата может составить 100% прожиточного минимума в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее Путин подписал закон, продлевающий льготу для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка. По документу таким работникам давалось право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное им время.