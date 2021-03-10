В Минтруде подготовили предложения по выплатам пенсий работающим пенсионерам

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Подготовлено несколько предложений, связанных с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Российское правительство отправило их в администрацию президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

"Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан", – заявил Котяков.

По словам министра, соответствующие предложения уже направлены на изучение в АП. Как рассчитывает Котяков, обсуждать данный вопрос начнут в скором времени.

Подробности проекта по индексации пенсий в настоящий момент не приводятся.

Ранее в СФ назвали необоснованной информацию о новом повышении пенсионного возраста. В 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет.