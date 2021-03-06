В СФ назвали необоснованной информацию о новом повышении пенсионного возраста

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Информация о новом повышении пенсионного возраста является ничем не подтвержденной страшилкой, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это ничем не подтвержденная страшилка, связанная, видимо, с одним – приближением предвыборной кампании", – рассказал Рязанский.
Он напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет.
Ранее слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это ошибочное утверждение.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин утверждал, что в России не ограничатся однократным повышением пенсионного возраста.
Средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей. Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: