В СФ назвали необоснованной информацию о новом повышении пенсионного возраста

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Информация о новом повышении пенсионного возраста является ничем не подтвержденной страшилкой, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это ничем не подтвержденная страшилка, связанная, видимо, с одним – приближением предвыборной кампании", – рассказал Рязанский.

Он напомнил, что в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет.

Ранее слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это ошибочное утверждение.

Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин утверждал, что в России не ограничатся однократным повышением пенсионного возраста.

Средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей. Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.

