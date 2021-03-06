Песков опроверг данные о возможном повышении пенсионного возраста в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года, являются ошибочными. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Это – ошибочное утверждение", – сказал представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин утверждал, что в России не ограничатся однократным повышением пенсионного возраста.
Средний размер пенсионных выплат в России в 2021 году может увеличиться до 17 432 рублей. Размер индексаций в 2021 году составит 6,3%. В 2022 году этот показатель остановится на отметке в 5,9%, в 2023 году – 5,6%. Таким образом, средний размер пенсии может составить до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей – в 2023 году.
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