В Минтруде с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

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В России с начала апреля 2021 года будут проиндексированы социальные пенсии на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС.

"Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", – отметили в министерстве.

После проведения индексации средний размер социальной пенсии будет составлять 10 183 рубля.

Ранее в Минтруде подготовили предложения по выплатам пенсий работающим пенсионерам. По словам главы министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, соответствующие предложения уже направлены на изучение в АП.