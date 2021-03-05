Эксперт назвал способ накопить на достойную пенсию в России

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Формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам рассчитывать на хорошую пенсию в старости. Об этом рассказал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, граждане стран Европы самостоятельно формируют себе высокую пенсию. Отложенные финансы позволяют им путешествовать и проводить время на море после наступления пенсионного возраста.

"Дело в том, что всю жизнь у них формируется культура инвестирования, они лично откладывают собственные средства", – объяснил Звенигородский.

Специалист заверил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост накоплений не должен смущать людей.

"При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 тысяч плюс 7–10 процентов годовых уже смотрятся хорошо", – пояснил эксперт.

Звенигородский посоветовал не пользоваться депозитами для накоплений, так как они всегда будут ниже инфляции.

"Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции", – порекомендовал Звенигородский.

В качестве ориентира стоит сформулировать для себя уровень необходимой на пенсии суммы, отметил эксперт. После этого станет проще определить размер инвестиций в те или иные активы.

Ранее первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей. Он пояснял, что на сегодняшний день разрешено иметь страховую и накопительную пенсии.