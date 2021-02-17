Матвиенко назвала размер своей пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей, и призвала бороться с фейками по данному вопросу.

"В интернете распространяются фейки о баснословных пенсиях чиновников, сенаторов, депутатов. Оттуда узнала, что моя пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. Моя декларация открыта, в ней все указано. Я получаю 25 тысяч рублей и имею почти 50 лет трудового стажа", – сказала она.

Матвиенко предложила придумать способ давать достоверную информацию, чтобы не появлялись мифы. Она считает, что нельзя допускать дискредитации людей, которые работают во власти и многое делают.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым возможно увеличить пенсии. В частности, депутат предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян.