Путин подписал закон, продлевающий льготы по отпуску для многодетных семей

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Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий льготу для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении приоритета по выбору дат отпуска родителям с тремя и более детьми до 12 лет. По документу, таким работникам давалось право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное им время.

Сейчас же расширяется круг лиц, которые имеют право получить ежегодный отпуск в удобное время. Теперь только младший ребенок должен быть младше 14 лет для действия льготы.

Ранее в Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми. При подаче электронных заявлений через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.