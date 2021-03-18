Аналитик рассказала о сумме денег, которая позволит не работать

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Размер суммы денег, необходимой для отказа от работы, будет разным для каждого человека. Об этом заявила аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева в интервью агентству "Прайм".
Специалист посоветовала обратить внимание на истории выигравших джек-пот в лотерее.
"Как правило, независимо от размера выигрыша – это были и десятки, и сотни миллионов долларов – деньги не пошли им (выигравшим. – Прим. ред.) впрок", – заявила эксперт.
Афанасьева пояснила, что сумма мечты дает владельцу некоторые свободы – отсутствие боязни болезней и безработицы, возможность заниматься хобби. При этом человек все равно будет вынужден работать. В частности, придется заняться финансовым планированием. Кроме того, нужно будет осуществлять текущий контроль за состоянием финансов. Для этого станет необходимым изучать законодательство, ситуацию в экономике, а также положение дел на фондовом рынке.
Основным фактором успеха в финансах станет грамотная инвестиция денег.
"Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!" – заключила Афанасьева.
Ранее сообщалось, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам рассчитывать на хорошую пенсию в старости.
Накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост накоплений не должен смущать людей.
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