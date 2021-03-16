Финансист перечислила способы заработать на растущем рубле

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Названы способы заработать на растущем в цене рубле. Об этом рассказала финансовый советник Анна Харченко в интервью агентству "Прайм".
Перед вложением средств специалист посоветовала выяснить причины укрепления валюты.
"Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования", – порекомендовала эксперт.
Харченко предупредила, что торговля фьючерсами несет крайне высокие риски. При этом она пояснила, что сейчас на курс рубля оказывают влияние ослабление рисков санкций и растущая нефть. В этой связи финансист посоветовала обратить внимание на акции российских нефтяных компаний. При их покупке можно заработать как на росте курсовой стоимости, так и на дивидендах.
"Еще один способ – инвестировать в государственные облигации и корпоративные долги российских компаний. Они менее доходны, чем акции, но принесут больше, чем банковский депозит", – заявила Харченко.
Еще одним вариантом вложения может стать покупка иностранной валюты, добавила специалист. Кроме того, увеличению дохода может поспособствовать индивидуальный инвестиционный счет. Для граждан, которые ранее платили такой НДФЛ из своих доходов, счет может принести 13% от суммы инвестиций.
"Если воспользоваться предложенной программой, то даже самые консервативные вложения, например, ОФЗ (облигации федерального займа. – Прим. Ред.), обеспечат доходность более 18 процентов", – заключила Харченко.
Тенденция к укреплению российской валюты по отношению к доллару и евро наблюдается с утра понедельника. Днем 15 марта курс доллара на Мосбирже падал ниже 73 рублей. Такие значения были зафиксированы впервые с 17 декабря 2020 года.
Вечером в понедельник курс евро опустился ниже 87 рублей. Это произошло впервые с 20 августа 2020 года.
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