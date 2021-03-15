Рубль укрепился на открытии торгов на Мосбирже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль в начале торгов в понедельник, 15 марта, показал тенденцию к повышению по отношению к доллару и евро.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара снижался на 4 копейки, до уровня 73,29 рубля. Аналогичное снижение отмечено и в связи с европейской валютой – за евро запрашивали 87,59 рубля (минус 11 копеек).

Кроме того, изменилась и стоимость нефти. За баррель марки Brent на бирже просят 69,7 доллара. Изменение составило 0,7%.

По мнению финансового аналитика Андрея Кузнецова, к концу апреля станет вероятным обвал курса доллара. Специалист предположил, что стоимость единицы американской валюты может снизиться до 71 рубля. Та же тенденция коснется и евро – причиной тому будет рост цен на нефтепродукты.

