Финансовый аналитик Кузнецов предрек скорый обвал курса доллара

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Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва".

По мнению эксперта, в середине апреля доллар укрепит свои позиции и вырастет до 75–76 рублей. В то же время Кузнецов считает, что далее произойдет обвал американской валюты почти до 71 рубля.

Подобная судьба ждет и евро, стоимость которого в апреле не превысит 85,45 рубля, отмечает аналитик. Рубль же укрепляет позиции на фоне роста цен на нефтепродукты. Это сыграет на пользу его позициям так же, как и начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.

В заключение Кузнецов заметил, что укреплению рубля продолжают мешать западные санкции – иначе доллар и евро могли бы стоить 67 и 78 рублей соответственно.

1 марта финансовые аналитики оценили возможное падение рубля в течение месяца. Специалисты отмечают вероятность положительной динамики, но выделяют некоторые факторы риска.

Из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро, считают эксперты.

