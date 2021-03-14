Фальшивомонетчики стали чаще продавать поддельные деньги в интернете

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фальшивомонетчики чаще всего продают поддельные денежные купюры через интернет, сообщает ТАСС.
По данным МВД, в 2020 году число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, в России выросло на 6%. Всего в прошлом году зарегистрировали 18 тысяч 700 таких преступлений. Выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направили свыше тысячи уголовных дел.
Вероятнее всего столкнуться с фальшивыми деньгами можно на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках.
Чаще всего в России подделывают купюры номиналом тысячу и пять тысяч рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Как отмечают в полиции, доля фальшивых купюр в общей массе относительно мала. При этом денежные знаки номиналом 200 и 2000 рублей, которые ввели в 2017 году, подделывают гораздо реже.
За первое полугодие минувшего года в МВД выявили 41 тысячу фальшивых купюр. Большая часть из которых пришлась на рубли (39,5 тысячи против 1,9 тысячи иностранной валюты).
Фальшивомонетчики предпочитают рубли долларам и евро
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