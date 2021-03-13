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Цена биткойна поднялась выше 59 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно информации портала по обмену цифровых валют Binance, стоимость биткойна выросла на 5,81%, составив 59,3 тысячи долларов. В это же время на портале CoinMarketCap, биткойн вырос на 5,01% – до 59,4 тысячи долларов.
Ранее аналитики выразили мнение, что биткойн может подешеветь до 30 тысяч рублей. Директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев заявил, что небольшое падение – это здоровый тренд. При этом, по его словам, интерес институциональных инвесторов к биткойну в 2021 году будет расти.
Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.
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