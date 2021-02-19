Стоимость биткойна достигла нового исторического максимума

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Стоимость биткойна установила очередной рекорд, преодолев отметку в 53 тысячи долларов за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По информации биржи Binance, стоимость биткойна выросла на 2,06 – до 53 179,88 доллара. Портал CoinMarketCap, в свою очередь, сообщает о росте на 2,7% – до 53 228,5 доллара.
К вечеру пятницы, 19 февраля, рекордное значение снова выросло. По последним данным, стоимость криптовалюты увеличилась на 4,18% и достигла 54 236,01 доллара.
Накануне историческим максимумом в контексте стоимости биткойна была отметка 52 тысячи долларов. За сутки криптовалюта прибавила в цене 6,49%.
Согласно последним данным портала CoinMarketCap, капитализация биткоина на криптовалютном рынке превысила триллион долларов.
Бурный рост цены биткойна спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость подскочила на 19% и продолжает расти.
В некоторых случаях заявления Маска оказывают обратный эффект. Когда миллиардер заявил, что поддержит продажу Dogecoin крупными держателями монет, ее стоимость снизилась на 14% и достигла 5,6 цента.
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