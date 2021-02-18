Эксперт спрогнозировал дальнейший рост курса биткойна

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Самая популярная криптовалюта, биткойн, продолжит расти до более высоких значений, сообщает РИА Новости с ссылкой на слова главы аналитического центра "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова.

"Биткойн пробил отметку 50 тысяч долларов, и теперь его мало что может остановить от движения еще выше. Потому что 50 тысяч – это был психологически важный барьер, и дальше он устремится к более высоким значениям", – сказал эксперт.

Накануне стоимость биткойна в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов.

Ранее в РФ привезли крупнейшую партию оборудования для майнинга биткойнов. На ввезенном оборудовании можно майнить около 1,1 процента от всей мощности мировой биткойн-сети.