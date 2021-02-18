Цена биткойна превысила 52 тыс долларов

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Цена биткойна перевалила за отметку в 52 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум. В ходе торгов биткойн показал рост на 6,49% и достиг 52 348 долларов.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

Ранее цена биткойна поднялась выше 51 тысячи долларов. Тогда стоимость криптовалюты выросла на 4,15%.

До этого биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter.

Член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков предположил, что биткойн продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.