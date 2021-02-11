Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11 февраля, 19:05

Биткоин снова обновил исторический максимум

экономика

Фото: depositphotos/VadimVasenin

К вечеру четверга биткоин обновил исторический рекорд, компенсировав все потери. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Портал CoinMarketCap вычислил среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, которая по состоянию на 18:13 мск росла на 4,04%. На бирже Binance биткоин дорожал на 6,13% – до 46 750,08 доллара.

Своего ценового рекорда в 48 142 доллара биткоин достиг во вторник. Затем два дня подряд его стоимость падала. В четверг днем она перешла к росту. В ходе торгов был установлен новый рекорд в 48 399 долларов.

Ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков сообщил, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

До этого биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter. До этого скачка в течение часа стоимость варьировалась от 32,1 до 32,6 тысячи долларов.

Стоимость биткоина побила рекорд

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать