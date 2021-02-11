Биткоин снова обновил исторический максимум

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К вечеру четверга биткоин обновил исторический рекорд, компенсировав все потери. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Портал CoinMarketCap вычислил среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, которая по состоянию на 18:13 мск росла на 4,04%. На бирже Binance биткоин дорожал на 6,13% – до 46 750,08 доллара.

Своего ценового рекорда в 48 142 доллара биткоин достиг во вторник. Затем два дня подряд его стоимость падала. В четверг днем она перешла к росту. В ходе торгов был установлен новый рекорд в 48 399 долларов.

Ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков сообщил, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

До этого биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter. До этого скачка в течение часа стоимость варьировалась от 32,1 до 32,6 тысячи долларов.