Цена биткойна поднялась выше 51 тыс долларов

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Цена биткойна поднялась выше 51 тысячи долларов, снова побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, стоимость биткойна выросла на 4,15%, составив 51,2 тысячи долларов.
Ранее исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников рассказал об интересе со стороны граждан России к биткойну. По его словам, в последние месяцы инвестиционная составляющая повысилась в разы. Однако он предупредил, что вместе с этим участились и случаи мошенничества.
В свою очередь, аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский предположил, что биткойн в ближайшее время столкнется с обвалом, однако не исключил, что в будущем он опять возрастет.
А член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков выразил мнение, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.
Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.
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