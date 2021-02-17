В РАКИБ рассказали об отношении россиян к биткойну

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Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчеина (РАКИБ) Александр Бражников рассказал об интересе со стороны граждан России к биткойну, передает RT.

"Биткойн вырос в разы, и получилось так, что те, кто вложился, кто остался верен, все очень хорошо заработали. Появились крупные инвесторы, которые мечтают сейчас вложить деньги, видят мировые новости о том, что Илон Маск инвестировал 1,5 миллиарда долларов в биткойн. Проблема в том, что сейчас биткойн стоит дорого, покупать не все хотят", – заявил Бражников.

Он отметил, что пандемия в том числе повлияла на интерес к криптовалюте. По его словам, в последние месяцы инвестиционная составляющая повысилась в разы. Однако он предупредил, что вместе с этим участились и случаи мошенничества.

"Другая проблема в том, что также появилось большое количество мошенников, которые хотят ваши деньги забрать и не дать вам заработать... Они говорят: "Приходите к нам, мы вас научим, вы заработаете сотни процентов за один месяц". Люди берут кредиты, несут (деньги. – Прим. ред.)", – пояснил эксперт.

В свою очередь, аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский пояснил, что интерес разжигается и тушится искусственно вполне определенными силами, которые этот рынок раскачивают. Он предположил, что биткойн в ближайшее время столкнется с обвалом, однако не исключил, что в будущем он опять возрастет.

"Если вникать в структуру самого рынка биткойна, он работает по принципу pump & dump, то накачка – обрушение. Когда цена растет, естественно, об этом начинают узнавать люди. Шум подняли на всю планету, значит, сейчас будет фаза обрушения. Но это не значит, что после этого падения не будет роста. Он взлетал и падал много раз. Сейчас он меньше чем за год с 3 тысяч долларов взлетел до 40 тысяч долларов", – отметил Голубовский.

Ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков сообщил, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.