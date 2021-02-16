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Экономика

11:15

Экономист прокомментировал рост стоимости биткойна

экономика финансы

Фото: depositphotos/GekaSkr

Курс биткойна продолжит расти на ажиотажной волне, однако через некоторое время его ждет коррекция вниз. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает RT.

"Уже, конечно, ниже определенной отметки он не опустится: где-то, наверное, 20–30 тысяч долларов – это нижняя граница", – сказал экономист.

Он добавил, что стоимость биткойна определяется только тем, доверяют ли ему пользователи или нет.

"У биткойна нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей. Он очень сильно зависит от информационных вбросов, сообщений, которые касаются его судьбы и статуса", – объяснил эксперт.

Ранее курс биткойна обновил исторический максимум, достигнув отметки почти 50 тысяч долларов.

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