Илон Маск назвал завышенными нынешние цены на криптовалюты

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что цены на криптовалюты биткойн и эфириум чрезмерно завышены. Об этом сообщает ТАСС.
Свое мнение основатель компании Tesla выразил во время переписки в Twitter. Он отметил, что криптовалюты, как любые системы данных, подвержены запоздалым откликам и ошибкам.
"Учитывая все это, [цены на] биткойн и эфириум кажутся высоковатыми", – подчеркнул Маск.
В субботу, 20 февраля, цена за один биткойн превысила отметку в 57 тысяч долларов. Таким образом, криптовалюта снова обновила исторический рекорд. Объем роста составил 2,02%.
Бурный рост цены биткойна спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость сразу же увеличилась на 19%, тенденция сохраняется до сих пор.
Стоимость биткоина впервые превысила 57 тысяч долларов
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