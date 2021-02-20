Цена биткойна поднялась выше 57 тыс долларов

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Цена биткойна поднялась выше 57 тысяч долларов, снова побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 2,02%, составив 57,11 тысячи долларов.

Ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков выразил мнение, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

В свою очередь, аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский предположил, что биткойн в ближайшее время столкнется с обвалом, однако не исключил, что в будущем он опять возрастет.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.



