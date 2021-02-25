Аналитики спрогнозировали падение цены биткойна

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Аналитики считают, что самая популярная в мире криптовалюта биткойн может подешеветь до 30 тысяч, сообщает газета "Известия".

Затем, по мнению экспертов, он снова начнет дорожать и может достичь очередных рекордных значений.

После резкого подорожания до 57,5 тысячи долларов цена биткойна упала на 16% – до 48,7 тысячи. Вместе с ним упали в цене и все остальные криптовалюты из топ-10.

Как считает аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын, криптовалюта падает в цене из-за критики со стороны министра финансов США Джанет Йеллен.

Йеллен отмечает, что трансакции с такими монетами недопустимо дороги и медленны, а появление цифрового доллара решит эти проблемы и станет серьезной угрозой перспективам криптовалют, претендовавших на роль главного цифрового средства для обеспечения операций.

Среди других причин аналитики называют фиксацию прибыли цифровой валюты и плавный выход из кризиса. Сегодня падают и криптовалюты, и индексы технологических компаний.

Директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев заявил, что небольшое падение – это здоровый тренд, и интерес институциональных инвесторов к биткойну в 2021 году будет расти.

Ранее обвал биткойна прогнозировал аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Однако специалист не исключал, что в будущем он опять возрастет.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.



