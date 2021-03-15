Курс евро на Мосбирже упал до 87 рублей впервые с 20 августа 2020 года

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Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 20 августа 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 19:57 мск, курс европейской валюты к закрытию предыдущей сессии снизился на 0,83% и достиг 86,97 рубля. Курс евро упал ниже 87 рублей впервые за семь месяцев.

Курс доллара, по данным на 20:03 мск, упал на 31 копейку – до 73,02 рубля.

Тенденция к укреплению российской валюты по отношению к доллару и евро наблюдается с утра понедельника. Днем 15 марта курс доллара на Мосбирже падал ниже 73 рублей. Такие значения были зафиксированы впервые с 17 декабря 2020 года.

Руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова отметила, что рассуждения о возможности краха доллара лучше заменить на действия по укреплению экономики РФ. По словам специалиста, падение цены доллара к рублю является обычным рыночным колебанием.

