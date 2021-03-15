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Курс доллара снизился до 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным финансовой площадки, стоимость американской валюты достигла отметки в 72,9975 рубля. Таким образом, полученный показатель оказался на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Утром 15 марта сообщалось, что российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро – их стоимость снизилась на несколько копеек. Доллар торговался на уровне 73,29 рубля, в то время как за евро просили 87,59 рубля.

По мнению финансового аналитика Андрея Кузнецова, курс американской валюты может сильно упасть к концу апреля. Специалист предположил, что стоимость доллара будет равна примерно 71 рублю, что станет следствием подорожания нефти и соответствующего укрепления рубля.

