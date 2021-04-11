В России изменились правила использования маткапитала

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В России изменились правила использования средств материнского капитала.

Как говорится в приказе Минтруда, это связано с принятием в 2020 году закона, который позволяет родителям более гибко управлять средствами маткапитала.

В частности, речь идет о случаях, когда родители сначала решили направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвали их, чтобы использовать по другим направлениям.

Например, если семья захотела потратить деньги на жилье или вложить в образование ребенка. До этого такой порядок действий отсутствовал.

Снова инвестировать маткапитал можно в течение полугода со дня возврата на счет в Пенсионный фонд. Для этого нужно решить, на что деньги потратить, написав заявление.

Если за полгода статус не изменился, то срок отсрочки единожды можно продлить в ПФР. В противном случае деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

Отмечается, что это произойдет в течение трех месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода маткапитала на другие цели.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что с начала реализации программы до 1 апреля 2021 года материнский капитал в России получили 11,1 миллиона семей.