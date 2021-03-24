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В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей и мерах их поддержки. Об этом сообщает РИА Новости.
С инициативой выступила депутат Госдумы Инга Юмашева.
"Важно установить единый статус для многодетных семей в России и сделать меры поддержки существенными и равными для всех семей без исключения. Мне в Башкирии приходится довольно часто сталкиваться с вопросами, связанными с поддержкой многодетных семей и вообще с решением их насущных вопросов", – сказала Юмашева на общественных слушаниях по совершенствованию порядка награждения госнаградами РФ многодетных семей.
Она добавила, что неоднократно сталкивалась со сложностями из-за отсутствия подобного закона.
Депутат заявила и о необходимости законодательно закрепить меры помощи беременным и женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Я считаю, что нам сегодня необходим закон о поддержке беременных женщин, женщин с детьми и женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нам нужны сегодня кризисные центры для женщин, у которых непростая ситуация, которые находятся в моменте выбора – что им делать, сохранять ребенка или нет", – подчеркнула Юмашева.
Она напомнила, что сейчас обсуждается введение дополнительных мер поддержки для беременных. Предполагается, что женщины начнут получать сертификаты с момента постановки на учет в женской консультации и до достижения ребенком полутора лет.
"Размер такого сертификата – полтора МРОТ. Инициатива уже вызвала бурную поддержку в обществе, сейчас мы ее продолжаем обсуждать. И считаю, что нужно инициировать ее проработку в рамках как раз рабочей группы, которая будет создана в соответствии с поручением председателя (Госдумы РФ) Вячеслава Викторовича Володина", – отметила депутат.
Ранее для многодетных родителей изменили правила предоставления отпусков. Согласно новым нормам, сотрудники могут претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Ранее эта возрастная планка была установлена на уровне 12 лет.
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