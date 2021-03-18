В ГД предложили создать Социальный кодекс, объединяющий меры по поддержке материнства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуме предложили создать Социальный кодекс, в котором были бы собраны все нормативные акты по поддержке материнства и детства. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме, председатель всероссийского женского союза "Надежда России" Нина Останина отметила, что в России не существует кодекса, где были бы собраны все нормативные документы, затрагивающие вопросы защиты семьи, материнства и детства.

Останина добавила, что сейчас людям приходится собирать разрозненную информацию о положенных выплатах. Портал, на котором была бы собрана информация о полагающейся господдержке, был бы особенно полезен для сельских жителей.

Ранее депутат МГД рассказала о мерах поддержки семей с детьми. Она отметила, что за счет средств бюджета столицы семьям с детьми выплачивается свыше 30 видов пособий и компенсаций.