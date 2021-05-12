Сертификаты на материнский капитал в РФ в 2020 году получили более 1 млн семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более миллиона российских семей получили в прошлом году сертификаты на материнский капитал. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Саму программу материнского капитала по поручению президента мы расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого ребенка", – добавил он.

Мишустин напомнил, что теперь маткапитал оформляется сразу после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Он добавил, что сейчас поэтапно вводятся элементы социального казначейства.

"Речь идет о том, что люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право", – пояснил он.

Глава кабмина отметил, что, пока растет ребенок, государство будет поддерживать родителей все это время. По его словам, помощь получат и будущие мамы.

"С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране по 6 300 рублей", – рассказал он.

Мишустин также напомнил, что в полном объеме будет оплачиваться больничный по уходу за ребенком до семи лет. Кроме того, малообеспеченным родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет, с 1 июля будут выплачивать пособия. А семьям, где есть школьники и будущие первоклассники, в августе будут сделаны единовременные выплаты.

"На каждого такого ребенка выделено будет по 10 000 рублей", – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что родители также смогут в этом году сэкономить половину стоимости путевки для детей в летний лагерь.

Ранее Мишустин сообщил, что кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка. По его словам, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.