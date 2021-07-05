Риелторы предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Федеральная сеть риелторских агентств направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение разрешить семьям продавать старую квартиру без выделения долей детям. Таким образом, предлагается упростить продажи квартир с материнским капиталом, сообщает газета "Известия".
Как отмечают специалисты, улучшение жилищных условий для семей осложняет необходимость погасить весь остаток долга по ипотеке для выделения долей несовершеннолетним. Эксперты пояснили, что приобрести новую квартиру в настоящее время можно только после этого шага.
"Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается. Для этого нужно выбрать объект недвижимости и согласовать его с опекой, после обязательства по выделению долей снимут со старой квартиры и перенесут на новую", – рассказал изданию гендиректор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин.
Также специалисты отмечают, что нужно ввести обязательную фиксацию факта использования материнского капитала при покупке жилья или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотеки в Росреестре.
Ранее в России предложили расширить применение материнского капитала. С инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предложила разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка. Кроме того, Голикова предложила разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.
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