Сенатор объяснил новые предложения по применению маткапитала

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Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что предложения по расширению сферы применения материнского капитала могут включать использование выплат для оплаты услуг няни и частных детских садов, сообщает РИА Новости.

"Что касается первого вопроса, то это мера более раннего использования материнского капитала на строительство и реконструкцию дома – с момента рождения ребенка, а не через три года, как это действует сейчас", – сказал он.

По мнению Рязанского, так у родителей появится возможность сразу после рождения ребенка заниматься обустройством жилья.

"Также нужно поддержать норму по оплате частных детских садов и услуг няни, так как она предусмотрена для более раннего выхода мамы на работу", – добавил он.

Сенатор добавил, что в плане модели маткапитала взаимоотношение государства с семьей отлажено.

Ранее в России предложили расширить применение материнского капитала.

С инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предложила разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка. Кроме того, Голикова предложила разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.