В России резко вырос спрос на товары для сада и дачи

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Осенью спрос на товары для сада и дачи в России вырос на 47 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера "ВсеИнструменты.ру" сообщает РИА Недвижимость.
Сильнее всего спрос на товары такой категории вырос в Омске – на 227%, в Волгограде – на 124%, Новосибирске – на 111% и в Краснодаре – на 73%.
Самыми покупаемыми товарами стали штыковые лопаты, бензопилы, скважинные и дренажные насосы, топоры, секаторы, сучкорезы, бензотриммеры, плодосъемники и выжигатели сорняков. Уточняется, что в среднем россияне тратят на набор таких инструментов от 14,4 тысячи рублей.
Как объяснили в компании, резкое повышение спроса на товары для дачи и сада связано с увеличением количества владельцев загородных участков и домов в РФ за время пандемии.
"Во многом этому способствовал локдаун прошлого года, когда многие специалисты перешли на удаленный формат работы и потянулись ближе к природе и свежему воздуху", – пояснили в компании.
Ранее аналитики зафиксировали рекордный рост расходов среди россиян с момента начала пандемии коронавируса. По данным экспертов, можно ожидать частично завышенных показателей в сервисном секторе, поскольку в 2020 году и особенно в феврале снизился спрос по данному направлению. В феврале 2021 года падение расходов в секторе остановилось на 13,5% при 18,4% в январе.
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