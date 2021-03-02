Сбербанк выявил рекордный рост расходов россиян с начала пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Среди населения России зафиксирован рекордный рост расходов с момента начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического портала "СберИндекс".
"С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% год к году. За весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что стало максимумом с начала пандемии", – указано в отчете.
По данным экспертов, можно ожидать частично завышенных показателей в сервисном секторе, поскольку в 2020 году и особенно в феврале снизился спрос по данному направлению. В феврале 2021 года падение расходов в секторе остановилось на 13,5% при 18,4% в январе.
В остальных сферах, как показали аналитики, расходы россиян остаются на более высоком уровне, чем годом ранее. Темп роста трат на продукты составил 5,4%, а на непродовольственные товары – 8,7%.
По информации СМИ, в бюджете россиян отмечается рост индекса "свободных денег". В сравнении с декабрем 2020 года он увеличился на 82%. Как считают эксперты, это связано с завершением новогодних праздников и меньшим числом трат на фоне пандемии COVID-19.
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