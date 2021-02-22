Финансисты назвали оптимальную сумму "подушки безопасности"

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Россиянам необходимо иметь финансовую "подушку безопасности" на случай смены работы, болезни или других незапланированных событий, сообщает агентство "Прайм".

По мнению основателя и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павла Гужикова, данные накопления должны равняться шести–девяти месячным доходам семьи.

А международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер подчеркнул, что размер финансовой "подушки" должен быть еще выше – до годового расхода. Беккер считает, что это позволит уверенней чувствовать себя в экстренных ситуациях.

"Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень боятся, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее "приятных" сюрпризов судьбы", – отметил Беккер.

Согласно данным опроса холдинга "Ромир" за прошлый год, семье из трех человек, двое из которых работают, в месяц необходимо около 85,7 тысячи рублей. А семье из четырех человек – до 100 тысяч. Это является поводом для формирования "подушки безопасности" в размере от 600 до 900 тысяч рублей, заключил Гужиков.

Ранее Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню заработных плат. Россияне также отнесли к городам с хорошей зарплатой Екатеринбург, Казань, Красноярск и Краснодар.

