Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вакансии в сфере производства, которые являются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода, выявили специалисты сервиса "Работа.ру". О результатах сообщает RT.

К примеру, технологу отдела разработки предлагают одну из самых высоких зарплат на производстве – 250 тысяч рублей в месяц. Работодатели хотят, чтобы такой сотрудник помимо прочего обладал опытом в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

Технологу на производстве товаров для творчества наниматели готовы предложить до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен знать технологические процессы изготовления красок и пластилина.

Дизайнер мебели на фабрике с опытом работы в сфере прямых продаж и знанием тенденций на мебельном рынке может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

Зарплату до 130 тысяч рублей в месяц может получать конструктор столярных изделий, способный составлять чертежи мебели и выезжать на замеры. Мастеру-лепщику, которому предстоит заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин, обещают до 115 тысяч рублей.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики рассказали, что зарплаты россиян в пандемию коронавируса существенно сократились.

В ноябре средняя номинальная начисленная зарплата в РФ составила 49,2 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (46,2 тысячи рублей), следует из информации Росстата.