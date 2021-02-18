Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вакансии в сфере производства, которые являются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода, выявили специалисты сервиса "Работа.ру". О результатах сообщает RT.
К примеру, технологу отдела разработки предлагают одну из самых высоких зарплат на производстве – 250 тысяч рублей в месяц. Работодатели хотят, чтобы такой сотрудник помимо прочего обладал опытом в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.
Технологу на производстве товаров для творчества наниматели готовы предложить до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен знать технологические процессы изготовления красок и пластилина.
Дизайнер мебели на фабрике с опытом работы в сфере прямых продаж и знанием тенденций на мебельном рынке может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.
Зарплату до 130 тысяч рублей в месяц может получать конструктор столярных изделий, способный составлять чертежи мебели и выезжать на замеры. Мастеру-лепщику, которому предстоит заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин, обещают до 115 тысяч рублей.
Ранее в Федеральной службе государственной статистики рассказали, что зарплаты россиян в пандемию коронавируса существенно сократились.
В ноябре средняя номинальная начисленная зарплата в РФ составила 49,2 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (46,2 тысячи рублей), следует из информации Росстата.
За время пандемии зарплаты курьеров выросли в несколько раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: