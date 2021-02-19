Россияне назвали города с лучшими зарплатами

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Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню заработных плат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Москва занимает первую строчку рейтинга. 86% респондентов заявили, что лучшую зарплату в их сфере детальности возможно получить лишь в столице.

В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты у работников из сферы образования (около 77 тысяч рублей) и сферы транспорта и логистики (102 тысячи рублей). Третью строчку занял Новосибирск. Он стал лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.

Россияне также отнесли к городам с хорошей зарплатой Екатеринбург, Казань, Красноярск и Краснодар. Последний при этом привлекает респондентов зарплатой в сфере строительства (около 124 тысяч рублей).

Ранее в Росстате сообщили о росте реальных заработных плат в 2020 году. При сравнении ноября и декабря 2020 года аналитики отчитались об увеличении реальной зарплаты граждан РФ сразу на 39,5%. Рост эксперты связали с сезонным фактором периода выплаты премий и бонусов.

В своем исследовании аналитики Росстата опирались на данные по зарплатам порядка 43 миллионов наемных работников крупных и средних предприятий. В отчете не рассматриваются индивидуальные предприниматели и их работники.