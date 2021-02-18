В Росстате сообщили о росте реальных заработных плат в 2020 году

Реальные заработные платы россиян в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, передает ТАСС.

По данным ведомства, зарплаты оценивались с учетом корректировки на инфляцию.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года – 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%", – уточнили в Росстате.

При сравнении ноября и декабря 2020 года аналитики отчитались об увеличении реальной зарплаты граждан РФ сразу на 39,5%. Рост эксперты связали с сезонным фактором периода выплаты премий и бонусов, поскольку аналогичная тенденция уже отмечалась.

В своем исследовании аналитики Росстата опираются на данные по зарплатам порядка 43 миллионов наемных работников крупных и средних предприятий. В отчете не рассматриваются индивидуальные предприниматели и их работники.

Ранее в Банке России допустили возможное перечисление зарплат при помощи системы быстрых платежей по номеру телефона. В пилотном режиме данный проект могут реализовать в 2022 году.

